Japanse miljardair wijst alle 27.722 vrouwen af die met hem naar de maan wilden vliegen

ProRail test binnenkort zelfrijden­de treinen met 50 ‘echte’ passagiers

13:53 De eerste Nederlandse tests met een automatisch bestuurde trein waar passagiers in zitten vinden in februari plaats. Vervoersmaatschappij Arriva voert de tests uit in samenwerking met ProRail op avonden tussen 13 en 17 februari. Per rit gaan er vijftig reizigers mee.