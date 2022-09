Japanse regering verklaart ‘oorlog’ aan floppydisk in digitale transformatieslag

column Er is geen excuus meer om iets niet te snappen, tenzij je tegen de grenzen van je eigen kunnen aanloopt

Het eerste wat ik moest aanschaffen, toen ik in 1993 in Groningen geschiedenis ging studeren, naast een berg boeken en syllabi, was een plastic bakje waar ik mijn handgeschreven bronnenkaartjes in moest bewaren. Amper een half jaar later kreeg ik mijn eerste e-mailadres via Pegasusmail. Het was het begin van de informatie-revolutie; een revolutie die zich makkelijk laat meten met de industriële revolutie.

