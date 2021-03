Jay-Z strijkt bijna 300 miljoen op met verkoop streamingdienst

Twit­ter-top­man Dorsey en rapper Jay-Z richten bit­coin-fonds op

13 februari Twitter-topman Jack Dorsey en rapper en ondernemer Jay-Z richten samen een fonds op met als doel om de virtuele valuta bitcoin het gangbare betaalmiddel te maken voor het internet. Dat heeft Dorsey vrijdag bekendgemaakt. De Twitter-topman, die ook oprichter is van Square, een bedrijf dat financiële diensten en mobiele betaaldiensten biedt, zei in een tweet dat hij en Jay-Z samen 500 bitcoin in hun fonds steken.