Je profiel op Facebook en Twitter overlijdt niet als je overlijdt

21 mei 2017

‘Dochterlief komt hier zo, onverwachts, lekker asperges eten. Smakelijk eten allemaal straks of nu.’



22 mei 2017

‘Gezellige middag gehad met fb-loze vriendin Ria. Nagenieten. Buiten natuurlijk. Fijne avond!’



23 mei 2017

‘Vergeten te lunchen door alle (onverwachte) dingen in ziekenhuis. Ik trilde bij thuiskomst vd honger. Had wel om 12 uur kop pompoensoep genomen.’



Stella Webber-Van Moppes plaatste dagelijks berichten op Facebook over wat haar bezighield. Toen ze ernstig ziek werd, vond ze er troost. In augustus 2017 overleed Stella aan de gevolgen van borstkanker. Na haar overlijden werd dochter Judith Webber (44) beheerder van het facebookaccount van haar moeder. ,,Ze vond het belangrijk dat haar profiel bleef bestaan, ze wilde iets achterlaten’’, zegt Webber. ,,En zo kan ik haar nog een beetje in leven houden.’’ Webber beschrijft het profiel van haar moeder als ‘een digitale herinneringsmuur’. ,,Ik vind het fijn dat ik haar posts kan teruglezen en de foto’s die ze heeft geplaatst nog kan bekijken.’’