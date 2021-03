Je telefoon, tablet en laptop voorbereiden op de zomertijd doe je zo

De klok moet dit weekend weer een uurtje vooruit. Bang om ‘s ochtends te laat wakker te worden? Op deze manier check je snel of al je apparaten klaar zijn voor de zomertijd.

Je Android-, iOS-, Mac- of Windows-machine kan zich automatisch op 28 maart om 02.00 uur ‘s nachts aanpassen aan de nieuwe tijd. Staat dit aan, dan hoef je dus nooit zorgen te maken over een verkeerd ingestelde wekker.

Maar soms staat deze functie toch uit, wat betekent dat je de tijd per apparaat moet configureren. We zetten per besturingssysteem op een rij hoe je dat kunt controleren en zonodig aanpassen.

iPad en iPhone

Heb je een iPhone of een iPad in huis? Via de instellingen van iOS zorg je ervoor dat je smartphone op zondag automatisch een uur verspringt.

Daarvoor ga je naar het Algemeen-scherm in het instellingenmenu. Klik op ‘Datum en tijd’. Op deze pagina zie je onder andere de tijdzone waar je in zit. Voor de meesten zal daar gewoon ‘Amsterdam’ staan.

De functie ‘Stel automatisch in’ vind je ook op dit scherm. Klik op dit schuifje en je iPhone of iPad houdt vanaf nu automatisch bij of hij winter- of zomertijd moet aanhouden.

Heb je ook een Apple Watch? Daar hoef je niks mee te doen. Die gebruikt namelijk dezelfde tijd als je gekoppelde iPhone.

Mac

De tijd stel je op een Mac net iets anders in dan op andere Apple-apparaten. Je vindt de juiste opties hier onder Systeemvoorkeuren, bij het kopje ‘Datum en tijd’.

Bij sommige Macs zal je een slotje onderin het scherm zien. Klik dat slot open en vul je wachtwoord in.

Vervolgens zie je bovenaan het scherm een knop ‘Stel datum en tijd automatisch in’. Klik hier op, en controleer of de juiste tijdzone in het dropdownmenu rechts staat aangegeven.

Dat is alles. Hierna zal je Mac automatisch een uur vooruit springen als het zomertijd wordt.

Android

De tijd op je Samsung- of andere Android-telefoon kan zichzelf ook automatisch verzetten. Die optie vind je in het instellingenmenu onder ‘Datum en tijd’.

Controleer hier of de juiste tijdzone is aangegeven (‘Amsterdam’) en of alle andere instellingen zijn ingevoerd zoals je het wil, waaronder je woonplaats. Klik daarna op ‘Automatisch instellen’.

Verder hoef je niks meer te doen. De tijd op je smartphone verspringt vanzelf in de vroege ochtend van 28 maart.

Mocht je later zelf een tijd willen aangeven, dan kan je in dit menu de automatische optie weer uitzetten.

Windows

Gebruikers van Windows 10 vinden de tijdsinstellingen onder ‘Tijd en Taal’ in het instellingenmenu. Bovenaan dit menu staan instellingen om de tijd automatisch door Windows te laten instellen.

Ook je tijdzone kan Windows automatisch op basis van je locatie herkennen, mocht je dat willen.

Scroll naar beneden en controleer of Windows de juiste tijdzone aanhoudt (‘Amsterdam’).

Daaronder vind je het vakje ‘Automatisch aanpassen aan zomer-wintertijd’. Vink dit aan, en je bent klaar.

