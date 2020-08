Jeff Bezos nu nóg rijker: vermogen van 200 miljard dollar

Review Deze smart-televisie is net iets mooier dan andere oled-televisies

26 augustus Er zit onderling weinig verschil in de beeldkwaliteit tussen verschillende oledtelevisies, omdat de panelen van deze technologische hoogstandjes allemaal gemaakt zijn door elektronicagigant LG. Toch is het Panasonic met de HZW2004 gelukt om de beeldkwaliteit boven de concurrentie te tillen. Is de televisie daarmee ook z’n forse prijskaartje waard? Tweakers zocht het uit.