Jeugd trapt massaal in de politieval voor cybercrime

Bill Gates betaalde zo'n 9 miljard aan belasting, maar ‘dat had nóg meer moeten zijn’

13 februari Microsoft-oprichter Bill Gates is een van de rijkste personen op de wereld, maar hij vindt dat hij - en andere miljardairs - zulke rijkdom niet hebben verdiend. En: al heeft hij al zo'n tien miljard dollar (bijna negen miljard euro) aan de Amerikaanse belastingdienst afgedragen, hij vindt dat het best meer had mogen zijn.