Kabinet: onderzoek massa-opslag medische data bij Amerikaanse techbedrijven

Aanleiding voor het onderzoek is de recente publicatie in deze krant over de verhuizing van medische gegevens van honderdduizenden Nederlanders naar de cloud van Google. Zonder medeweten van onder meer kanker-, diabetes- en Parkinsonpatiënten heeft databedrijf MRDM hun medische behandeldata opgeslagen in de Google Cloud. Per patiënt gaat het soms wel om vijfhonderd gegevens: van medicatie en complicaties tot opnameduur en ingrepen.