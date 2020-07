Kabinet: online shopper moet zelfde rechten krijgen als klant in echte winkel

Online kopers moeten precies dezelfde rechten krijgen als klanten in een fysieke winkel. Het kabinet wil het onmogelijk maken dat online bedrijven als Amazon, Alibaba, Bol.com, Booking.com of Thuisbezorgd.nl bij problemen doorverwijzen naar de aanbieder op hun platform.

Hoewel driekwart van de Nederlanders inmiddels online koopt, ruilt, huurt of deelt, blijft de rechtsbescherming van online kopers achter bij consumenten die iets kopen in een fysieke winkel. Bij een mankement aan het product of de dienst verwijzen platforms maar al te vaak door naar de aanbieder.

Dat is het kabinet een doorn in het oog. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken & Klimaat) wil daarom online platforms meer wettelijke plichten en verantwoordelijkheden geven. Ze hoopt dit in Brussel voor elkaar te krijgen, schrijft Keijzer vanmiddag aan de Tweede Kamer.

Quote Het kopen en verkopen via een online platform moet qua consumen­ten­rech­ten en productvei­lig­heid meer gaan lijken op het winkelen in een supermarkt Staatssecretaris Mona Keijzer

,,Het kopen en verkopen via een online platform moet qua consumentenrechten en productveiligheid meer gaan lijken op het winkelen in een supermarkt”, legt de bewindsvrouw uit. ,,De winkel haalt actief de rotte appels uit het schap en geeft de klant geld terug als een verpakking kapot gaat of haalt een onveilig product uit de winkel.”

Tussen wal en schip

Volgens Keijzer is het nu vaak onduidelijk waar consumenten terecht kunnen bij problemen. Veel platforms hanteren bovendien ook nog eens verschillende voorwaarden. ,,Gevolg is dat de consument tussen wal en schip valt. Het wordt tijd om dit op te lossen en duidelijkere verantwoordelijkheden van de verschillende spelers vast te leggen.”

De minister beklemtoont dat e-commerce inmiddels een volwassen sector is geworden. Vorig jaar deden Nederlanders 258 miljoen online bestellingen in eigen land, waarmee webwinkels en platforms bijna 26 miljard euro omzetten. Daarbovenop bestelden klanten nog eens voor diverse miljarden bij buitenlandse online platforms, zoals het Chinese Alibaba.

Afdwingbare afspraken

Het past daarom volgens Keijzer om afdwingbare afspraken te realiseren op het gebied van consumentenbescherming. Wat het kabinet betreft gaan de regels voor Nederlandse, Europese en overige online aanbieders gelden, dus ook reuzen als het Chinese Alibaba en het Amerikaanse Amazon. Idee is dat zo een gelijk speelveld ontstaat. Vandaar dat Keijzer dit allereerst in EU-verband wil regelen.

Het plan is mede een reactie op het advies van de SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden over directe import. Deze CCA deed daarbij 24 aanbevelingen, waaronder ook over extra verantwoordelijkheden voor online platforms.

