Kamer wil actie tegen gijzelsoftware: ‘Overheid loopt als ziek paard achter feiten aan’

Kamerleden erkennen de grote risico’s die recent in onderzoeksartikelen van deze site werden geschetst. Zo bleek dat inmiddels elke dag wel een Nederlands bedrijf of instelling wordt platgelegd door gijzelsoftware. Dat is software waarmee criminelen computersystemen versleutelen. Pas na de betaling van losgeld kan een slachtoffer weer in zijn eigen systeem. Experts waarschuwden op deze site bovendien dat zo’n aanval, bij het uitblijven van kabinetsmaatregelen, een keer gaat uitmonden in een nationale ramp, bijvoorbeeld als ook drinkwaterbedrijven, energieleveranciers of ziekenhuizen geraakt worden.