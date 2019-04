Kamer wil eerst stralingsonderzoek, dan pas 5G-netwerk

Het moet dé nieuwe standaard worden voor mobiel internet: 5G. Nog sneller dingen downloaden op je mobiel, nog makkelijker alles online regelen. Maar terwijl overal al voorbereidingen worden getroffen om dit nieuwe netwerk uit te rollen, nemen de zorgen toe. Weliswaar is er geen overtuigend bewijs dat elektromagnetische straling voor mobiele communicatie een gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Wél zijn er wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen.

Quote We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksge­zond­heid. Laura Bromet, Kamerlid GroenLinks

Reden dat de Tweede Kamer zich afvraagt of we niet te snel beslissen om massaal over te gaan op 5G. GroenLinks dringt vandaag in de Tweede Kamer aan op een onafhankelijk onderzoek door de Gezondheidsraad naar 5G-straling. Kamerlid Laura Bromet: ,,We weten nog altijd niet hoe het zit met de gevaren voor de volksgezondheid. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van 5G. We moeten de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.''

Wildgroei

Door de uitrol van het supersnelle internet via 5G wordt in de komende jaren een wildgroei aan antennes verwacht. 5G werkt op een hogere frequentie, wat sneller internet oplevert. Het bereik van de antennes is wel minder waardoor er veel meer zendmasten en antennes in het straatbeeld zullen verschijnen. Nu zijn nog een beperkt aantal straalmasten voldoende, straks zitten er antennes in bijna elke straat: bijvoorbeeld in lantaarns en bushokjes.

In Europa geldt een richtlijn die voorschrijft hoe sterk de signalen van zendmasten mogen zijn. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken aan dat zij die Europese norm in Nederland wettelijk wil laten vastleggen. ,,Het doel hiervan is om bij de uitrol van 5G en de plaatsing van de vele antennes die daarbij nodig zijn zekerheid te bieden aan burgers en telecomaanbieders over dit regime'', heeft ze daarover in de Tweede Kamer gezegd.

Maar het parlement is daarmee niet gerustgesteld. Vorige week stuurde de Tweede Kamercommissie die zich bezighoudt met de uitrol van 5G een brief aan Keijzer met de vraag om al het onderzoek naar de gezondheidsrisico's van 5G in kaart te brengen. De commissie hoopte daarop vandaag een reactie te krijgen, maar dat is Keijzer niet gelukt.

Strengere normen