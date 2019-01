Kids die niet terugbellen? Deze app vergrendelt telefoon tot antwoord

Ouders die hun kinderen bombarderen met appjes, telefoontjes en chatberichten en desondanks geen (of laat) antwoord krijgen, opgelet! Een vader uit het Verenigd Koninkrijk was dit fenomeen zo zat, dat hij een app ontwikkelde die de kids dwingt om terug te bellen. Hoe? Door de telefoon te vergrendelen tot een antwoord wordt verstuurd.

Nick Herberts zoon, Ben, negeerde zijn vader namelijk vaak. Het maakte niet uit hoeveel oproepen hij deed of berichten hij verstuurde. Ben reageerde nauwelijks of gewoon niet. Dat was overigens nooit met opzet, maar gewoon omdat hij het na verloop van tijd vergat. Nick besloot vervolgens de app ReplyASAP (vrij vertaald reageer zo snel mogelijk -red.) op te zetten en in elkaar te sleutelen.

Het werkt vrij simpel. Als de telefoon van het kind een bericht krijgt van een ‘belangrijk’ nummer wordt de stille-modus uitgeschakeld en gaan alle toeters en bellen af. Als jouw tiener (of twintiger) dan wéér niet reageert, wordt de telefoon volledig afgesloten en kan er pas verder gespeeld/geappt worden als er een antwoord is.

Dringend

De app is bedoeld voor directe familie of goede vrienden. De ontvanger moet de app namelijk ook op zijn of haar telefoon hebben staan. ,,Zo kun je elkaar echt bereiken als het dringend is’’, verheldert Herbert. Ook minder dringende zaken zoals een verkeerde bestelling of dat ene drankje aan de bar kunnen zo snel over en weer gecommuniceerd worden.

Misbruik is ook vanwege de wederzijde toestemming vrijwel onmogelijk. Totdat je de app gaat gebruiken om te vragen of iemand de afstandsbediening komt pakken, maar dat is aan jou.