Kijk hier LIVE naar DreamHack Rotterdam, het grootste game-event van Nederland

Vandaag op dag 2 van het evenement gaan we verder met de competitieve wedstrijden in de games Dota 2 en CS:GO. Gisteren zagen we weinig verrassingen met overwinningen voor de gedoodverfde winnaars van het hele toernooi. Wellicht dat daar vandaag verandering in komt. Je kan het hierboven live volgen vanaf 11.30 uur.

DreamHack

Games, games en games

Voor wie wel veel van gamen houdt, maar het allemaal niet zo serieus neemt als de profs, is het evenement waar het allemaal mee begon: de LAN-party. In hal 2 van Rotterdam Ahoy is plaats voor 800 spelers die 48 uur lang onafgebroken tegen elkaar kunnen gamen. Dit is bring your own computer, maar de organisatie biedt ook de mogelijkheid om hardware, zelfs inclusief heuse gamingstoel, te huren. Op de LAN-party kan je terecht voor games als Rainbow Six Siege, Fortnite, Rocket League, Overwatch, FIFA en meer. Bezoekers krijgen bovendien de mogelijkheid om te slapen en te douchen, hoewel het eigenlijk ook een soort gebruik is om praktisch écht non-stop te gamen.