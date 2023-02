Kijken je kinderen naar gamestreamers? Zo weet je of ze niks raars zien

Kinderen spelen tegenwoordig niet alleen games, ze kijken ook naar livestreams waarin gamers en entertainers het voor hen doen. Met name Twitch en YouTube zijn razend populair, maar wat als een streamer problematische dingen begint te roepen of seksueel wordt? We kijken naar hoe je het streamgedrag van je kroost het beste kan monitoren.

Twitch is met afstand het populairste kanaal om games te streamen. Dat gebeurt wereldwijd en door duizenden professionele streamers. Volgens de siteregels mag je pas op Twitch kijken als je 13 jaar of ouder bent. In de praktijk zijn kinderen vaak al jonger, zo weet Martin Verschoor ook.

Hij maakt dagelijks online content voor gamesmerken Power Unlimited en Gamer.nl. ,,We streamen praktisch dagelijks op Twitch en maken ook video’s voor YouTube en de socialmedia-app TikTok. Met Twitch heb ik hele goede ervaring met de moderatie, maar perfect is het natuurlijk nooit.”

Kinderen met een volwassen account

Volgens Verschoor hebben diensten voor livestreaming hetzelfde probleem als de rest van het internet: iedereen kan erbij en het is makkelijk om anoniem te blijven. ,,Je moet altijd invoeren welke game je gaat spelen op je livestream en Twitch weet heel goed of een game gewelddadig is of op een andere manier ongeschikt kan zijn voor jonge kinderen.” De dienst heeft daarom in zijn opties een filter die 18+ content afschermt.

Maar een volwassen account aanmaken is voor een minderjarige kinderspel. Dit gebeurt namelijk op goed vertrouwen: je hoeft niet eens je leeftijd in te voeren als verificatie.

Maak samen een Twitch-account aan

Daarom raadt Verschoor ouders aan om altijd samen met je kind het Twitch-account aan te maken. ,,Dan weet je wat je kind invult”, aldus Verschoor. ,,En je kunt dan ook zelf beperkingen instellen. Sowieso raad ik aan om voor kinderen DM’s (privéberichten) uit te zetten. Zo kunnen wildvreemde mensen geen persoonlijke boodschappen naar je sturen op Twitch.”

De streamingdienst geeft je ook de keuze om het ontvangen van cadeautjes van anderen uit te schakelen. Twitch is tevens zeer populair als app voor smartphones en tablets. Via de instellingen van deze apparaten kun je locatiegegevens voor de zekerheid uitschakelen.

In gesprek met je kind

Er zijn helaas ook streamers die misbruik maken van de situatie door kindvriendelijke games te spelen en plaatjes te tonen via thumbnails. Zo lokken ze kinderen om vervolgens toch vreemde boodschappen of ongepaste taal te delen. Verschoor heeft hier een verrassend eenvoudige oplossing voor: ,,Wees geïnteresseerd in wat je kind kijkt. Ga er even naast zitten en kijk tien minuutjes mee met de livestream. Hoe praat de streamer? Wat voor game speelt hij? Is de chat gezellig of juist heel grof? Zo kun je ook meepraten met je kind en grenzen bespreken als je dat nodig vindt.”

Verschoor heeft zelf ook twee kinderen, maar die vindt hij nog te jong om naar gamestreams te kijken. ,,Ze zijn vier en zeven en helemaal dol op wat papa doet. Ze spelen zelf ook spelletjes en vinden YouTube Kids heel leuk.”

Fans helpen streamers mee met moderatie

Toch is Verschoor voorzichtig met de gamestreamdiensten een wilde westen noemen. ,,De meeste grote streamers hebben stevige moderatie in hun chats en hun video’s. Ook in Nederland zie je bijvoorbeeld dat streamers met een groot publiek hun meest betrokken fans moderatierechten geven. Die waarschuwen dan grove of agressieve chatters en kunnen ze zelfs schorsen als ze niet luisteren.” Hij noemt streamer Enzo Knol als een voorbeeld van familievriendelijke content. ,,Hij weet heel goed dat hij jonge fans heeft en let daardoor goed op z’n woorden.”

Zelf experimenteert Verschoor daar nu ook mee. Via Twitch en YouTube streamt hij gewelddadige games voor zijn werk, maar voor TikTok maakt hij familievriendelijke filmpjes. ,,TikTok is echt in opkomst onder gamers, met name de hele jonge. Daarom posten we geen video’s van gewelddadige games en letten we extra goed op ons taalgebruik.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.