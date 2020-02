Kijkwijzer gaat ook gelden voor YouTubers

Minister Arie Slob (Media) is blij met dat de internetfilmpjes straks onder de Kijkwijzer vallen. ,,Kinderen kijken allang niet meer alleen tv. Vloggers zijn juist heel populair onder kinderen. Het is goed dat ouders straks worden gewaarschuwd welke filmpjes schadelijk zijn voor kinderen. Als kinderen bijvoorbeeld veel naar geweld kijken, raken ze daaraan gewend. Met behulp van de Kijkwijzer kunnen we ze daartegen beschermen.’’



Al in 2015 besloot de Tweede Kamer dat de regels die gelden voor televisieprogramma’s óók moeten gelden voor videodiensten. Dat het zo lang heeft geduurd, heeft volgens verantwoordelijk minister Slob te maken met onderhandelingen die met Google moesten worden gevoerd. De internetgigant is het moederbedrijf van YouTube en het Europese hoofdkantoor zit in Ierland. Omdat Google – en dus ook YouTube – Ierse bedrijven zijn, zei de ChristenUnie-bewindsman dat hij de invoering van de Kijkwijzer niet kon afdwingen. Google stelde lange tijd dat dit praktisch onmogelijk was.