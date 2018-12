Kijkwijzer voor YouTube onmogelijk? Het is er al!

Keurmerken van Kijkwijzer op videosites als YouTube? Lastig, vindt eigenaar Google. Maar Kijkwijzer heeft al iets in de steigers staan. Volgens directeur Tiffany van Stormbroek is het ‘helemaal klaar en ready to go’.

Het CDA kondigde vanochtend aan dat het strenger toezicht wil op video op internet. Beelden met geweld, seks of grove taal moeten geclassificeerd en als ongeschikt gemarkeerd worden. ,,Mijn zoon van 7 kijkt regelmatig via YouTube naar filmpjes. Ik kan als ouder moeilijk bepalen of die wel geschikt zijn’’, zei kamerlid Harry van der Molen. Een soort Kijkwijzer voor het internet zou daarbij van groot voordeel zijn, aldus de partij.

Daar werkt het NICAM, het instituut achter de Kijkwijzer, al een tijdje aan. Het is zelfs al getest in meerdere landen en is volgens directeur Tiffany van Stormbroek helemaal ready to go. Het concept is simpel en lijkt erg veel op dat van de reguliere Kijkwijzer. Contentmakers beoordelen na het uploaden zelf de inhoud van hun video. Ze doen dat op basis van een aantal vragen die de tool stelt. Daar rolt een kijkwijzersticker uit, die te zien zal zijn bij de video. Denk aan ‘twaalf jaar en ouder’ of ‘deze video bevat angstige beelden’.

,,Zo weten ouders én kinderen meteen wat ze kunnen verwachten van de video’’, zegt Van Stormbroek. Als de contentmaker de boel probeert te flessen en toch geweld, seks of grove taal toont terwijl zijn of haar video al als ‘geschikt’ is aangegeven, dan hebben de gebruikers ook een stem. ,,Kijkers kunnen het aangeven als een video toch niet bij de gegeven Kijkwijzer hoort.’’ Dat werkt gewoon via een knop op de site.

Waar het NICAM nu nog op wacht, is een video-site die de implementatie wil inzetten en wil testen. ,,Maar voorlopig happen de grote aanbieders nog niet.’’ Dat is moeilijk te bevatten voor Van Stormbroek. ,,Het wordt echt tijd voor Google en de andere video-aanbieders om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het internet moet veiliger en duidelijker voor kind en ouder.’’

Prioriteit

Google beaamt die verantwoordelijkheid en schrijft in een reactie het belangrijk te vinden om kinderen en gezinnen te beschermen. ,,Dat heeft voor ons prioriteit. Ook in Nederland werken we nauw samen met kinderorganisaties om jonge gebruikers te beschermen’’, zegt Rachid Finge van Google Nederland.

,,Dat systeem wordt de komende tijd alleen maar meer uitgebreid en verbeterd’’, meent Finge. ,,Bovendien hebben we verscheidene maatregelen genomen om ongepaste content op YouTube aan te pakken. Zo kunnen uploaders het aangeven wanneer een video ongeschikt is voor jonge kijkers. Desondanks is YouTube niet gemaakt voor kinderen.’’ Het in inmiddels 40 landen uitgebrachte YouTube Kids is dat wel, maar die dienst moet nog naar Nederland komen. ,,Dat doen we zo snel mogelijk.’’