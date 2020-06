Kledingmerken Patagonia en The North Face doen Facebook-advertenties in de ban

Simracen blijft maar groeien: ‘Esports is gewoon mentale topsport’

13:27 Atze Kerkhof is al jaren actief in het simracen en zag tijdens de coronacrisis een enorme toename van interesse in het virtuele racen. Nu de ‘echte’ Formule 1 binnenkort weer begint is Kerkhof niet bang dat simracen ondersneeuwt: ,,Het is niet afhankelijk van het echte racen.”