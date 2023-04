KNVB reageert op hack: ‘Cyberinbraak had geen impact op bedrijfsvoering’

Rechter verbiedt amateur­beel­den zonder toestem­ming op pornosite

Pornosite xhamster.com mag geen zogenoemde amateurfilmpjes online hebben staan als niet duidelijk is of er toestemming is gegeven voor het plaatsen ervan door alle mensen die in beeld zijn. Dit heeft de rechtbank Amsterdam besloten in het kort geding dat was aangespannen door Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM).