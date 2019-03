Komt draadloze oplader Apple er nog? Deze afbeeldingen suggereren van wel

Apple activeert ‘levensred­den­de’ hartritme­film­func­tie in Benelux

11:13 Apple heeft de functie om hartritmefilmpjes te maken van de Apple Watch 4 aangezet in de Benelux en andere Europese landen. Ook de notificatie van een onregelmatig hartritme komt beschikbaar. Die werkt op alle versies van de Watch. De functie was lang niet beschikbaar in Europa vanwege een ontbrekend keurmerk.