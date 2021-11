Koopjesjagers op internet afgelopen maanden op grote schaal opgelicht

Kieskeurig.nl Groots inslaan deze Black Friday? Lees eerst deze tips

Waar we in Nederland een aantal jaar geleden nog raar opkeken als we werden verrast met Black Friday-deals, zo staan nu de eerste mensen al met een verlanglijstje in hun hand te popelen. Op vrijdag 26 november is het namelijk weer zo ver. Black Friday is overgewaaid uit Amerika en valt altijd op de vrijdag na Thanksgiving. Sinds 2015 doen steeds meer Nederlandse winkeliers mee aan deze koopjesdag vol met waanzinnige aanbiedingen. Toch is de ene prijsstunt de andere niet en zijn sommige deals helemaal niet zo mooi als ze lijken. Met deze tips scoor jij alleen nog maar de beste deals!