Korte wereldwijde storing bij Whatsapp, tienduizenden meldingen in Nederland

Dutch League Es­ports-team PSV jaagt nog steeds op koppositie in League of Le­gends-competitie

18:00 Vanavond staat de zevende speelronde van de Nederlandse League of Legends-competitie Dutch League op het programma. Het is voor PSV Esports de laatste kans om een gooi naar de koppositie te doen, in een directe confrontatie met Team THRLL.