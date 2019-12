Kosmische sleepkabel: Europa gaat sonde bouwen die ruimtepuin opruimt

Universi­teit vijf keer doelwit DDoS aanval: tentamen afgelast

6 december De Radboud Universiteit is de afgelopen twee weken vijf keer het doelwit geweest van een cyberaanval. Het gaat om een zogeheten DDoS-aanval. Een keer kon daardoor zelfs een tentamen niet doorgaan. De laatste aanval in de reeks was vrijdagochtend: toen lag het netwerk bijna een uur plat