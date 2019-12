KPN stopt volgende maand met mobiele diensten Telfort

KPN gaat beginnen met het informeren van klanten. Dat bevestigt de provider in antwoord op een vraag van Tweakers, naar aanleiding van een tip. KPN zegt alle klanten snel te informeren, omdat het wettelijk nodig is om een termijn van vijf weken aan te houden voor dergelijke wijzigingen.



Voor klanten veranderen de factuur en het bankrekeningnummer waar het geld naartoe moet. Telfort-klanten krijgen een KPN-abonnement, waarbij Telfort-klanten minuten en MB’s mee kunnen nemen. Het bedrijf belooft minimaal dezelfde hoeveelheid MB’s voor maximaal dezelfde prijs, zodat klanten er niet op achteruitgaan. Hoe dat er precies uit gaat zien, verschilt per klant.



De naam Telfort blijft nog even bestaan voor vaste diensten, zegt woordvoerder Renée Schnitler tegen Tweakers. ,,Later in 2020 worden klanten met Telfort Thuis-abonnementen overgezet naar KPN. Zodra de datum en meer details hierover bekend zijn, wordt hierover gecommuniceerd.”



KPN kondigde begin dit jaar aan te stoppen met de merknaam Telfort. Het telecombedrijf liet toen weten ‘de sterke eigenschappen van de merken te willen combineren’. Ook wil KPN Xs4all opheffen, maar daarover loopt nog een rechtszaak. Simyo blijft voorlopig wel bestaan.