Kunstmatige intelligentie (AI) zorgt voor nieuwe cyberdreigingen, waarschuwt NCTV

Het wordt daardoor laagdrempeliger om schadelijke software te ontwikkelen. Het wordt ook steeds moeilijker om vast te stellen of teksten, foto’s, video’s en geluiden wel echt zijn. Diezelfde technologie maakt het echter ook mogelijk om potentiële aanvallen sneller en beter af te slaan.

Niet meer weg te denken

Kunstmatige intelligentie is niet meer weg te denken. Vergelijk het met de opkomst van het internet of de smartphone, zegt trendwatcher Vincent Everts, maar dan sneller en nóg groter. ,,Juist door het internet en die smartphone gaat de technologie zo snel de wereld over. Over een jaar kun je niets meer aanraken of er zit AI in.’’ Dan kan je een spreadsheet de opdracht geven de financiën in de gaten te houden of een tekst laten maken door een programma als Word. ,,Iedereen gaat het gebruiken’’, voorspelt Everts.

Nu heeft 62 procent nooit iets met kunstmatige intelligentie gedaan. 15 procent gebruikt het al regelmatig of vaak. Het zijn vooral mannen (22 procent) en jongeren (52 procent tussen 18 en 24 jaar gebruikt AI intensief). Van de studenten zegt iets meer dan de helft AI te gebruiken. ,,Veel mensen laten teksten maken of verbeteren. Of je kunt de opdracht geven om van een document een samenvatting te laten maken van 150 woorden’’, legt Everts uit.

Werkvloer

Ook op de werkvloer duikt kunstmatige intelligentie steeds vaker op. Tot grote tevredenheid: 72 procent van de veelgebruikers denkt zeker twee keer zo efficiënt te kunnen werken door AI. Ze denken dat saai werk zal verdwijnen, de mogelijkheden voor producten of diensten zullen vergroten en de communicatie met klanten beter wordt.

Tegelijkertijd denkt bijna een kwart van deze groep dat hun baan zal verdwijnen. Vooral werknemers op de administratie, in de ict of die teksten schrijven verwachten dat kunstmatige intelligentie hun werk gaat overnemen. Everts: ,,Voorlopig maak ik me niet zo veel zorgen over banen die verloren gaan. Er komt een enorme vergrijzing aan, dus het is een godsgeschenk als we veel efficiënter kunnen gaan werken. Op de langere termijn wordt het een probleem als AI iets beter kan dan een mens.’’