Kussen beschermt afgeleide smartphone-gebruiker van lantaarnpaal

Groot gat in beveili­ging EA-games: 300 miljoen gebruikers liepen gevaar

26 juni In de populaire games van Electronic Arts (EA) is een groot gat in de beveiliging ontdekt. Door het beveiligingslek hadden de accounts van 300 miljoen gebruikers over de hele wereld overgenomen kunnen worden, waarna kwaadwillenden bijvoorbeeld aankopen in games op kosten van hun slachtoffers hadden kunnen doen. Het is nog onduidelijk of het beveiligingslek daadwerkelijk is misbruikt. Het lek is inmiddels gedicht.