Laatste prototype van Nintendo Play Station geveild voor recordbedrag: 315.000 euro

LEC G2 Esports schudt concurren­tie af en gaat aan kop in Europese League of Le­gends-competitie

13:25 Het is G2 Esports gelukt om eigenhandig de koppositie in de Europese League of Legends-competitie (LEC) te claimen. In een directe confrontatie versloegen zij dit weekend zowel Origen als Fnatic, waardoor er definitief een gat is geslagen met de concurrenten.