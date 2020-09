Landelijke storing legt telefoonnummer politie tijdelijk plat

Beste Koop Dit zijn dit najaar de beste telefoons tussen de 350 en 500 euro

6 september We publiceren eens in de twee maanden een nieuwe smartphonegids, waarin we tientallen smartphones in verschillende prijsklassen uitvoerig testen en rangschikken. Er zijn in de afgelopen periode weer meerdere interessante toestellen bijgekomen. Deze aflevering bekijken we de beste smartphones die je momenteel kan kopen tussen de 350 en 500 euro.