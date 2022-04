Laptop in stukken: de Framework haal je zo uit elkaar

Een laptop die je makkelijk uit elkaar kan halen, waar je de schroefjes bijna niet van kwijt kunt raken en waar ieder onderdeel vervangbaar en uitwisselbaar is. Voor iedereen die de afgelopen jaren geprobeerd heeft zelf een laptop te repareren, klinkt bovenstaande bijna te goed om waar te zijn. Toch is dit waar laptopbouwer Framework op inzet met diens volledig modulaire laptops. Kan het die belofte ook waarmaken?

Dit is een ingekorte versie van een review die op Tweakers verscheen. Lees de volledige versie hier.

Dat de Framework Laptop bijzonder is, merk je al bij het bestellen, dat iets anders gaat dan bij andere laptops. Bij de meeste ‘gewone’ laptops configureert de fabrikant een aantal verschillende uitvoeringen voor een bepaalde regio, zoals Nederland of de Benelux. Bij Framework gaat dat anders en het bedrijf doet zijn naam eer aan, want eigenlijk bestel je een ‘raamwerk’ dat je zelf moet invullen. De basis van de laptop is een chassis met een accu en een 13,5"-scherm met 3:2-verhouding. Je kunt vervolgens kiezen voor een moederbord met een Core i5- of i7-processor. Dat betekent dat je vrij bent om zelf werkgeheugen, een M.2-ssd hardeschijf uit te zoeken en het besturingssysteem te kiezen. O ja, zelfs de poorten staan niet vast, want ook die zijn modulair. Vind je dat niets, dan kun je ook kiezen voor een van de voorconfigureerde modellen, die wel met Windows zijn uitgerust.

Volledig scherm De Framework wordt niet met een standaard besturingssysteem zoals Windows geleverd. Je mag zelf kiezen welk systeem je er wilt, zoals Ubuntu Linux in dit geval. © Tweakers

Elegante verschijning

De Framework heeft een behuizing die van aluminium is gemaakt en het geheel weegt ongeveer 1,3 kilogram. Die behuizing voelt stevig aan, eigenlijk precies zoals je verwacht van een laptop van iets meer dan 1000 euro. De touchpad is van glas gemaakt, zoals je van high-end laptops mag verwachten, en al met al is het best een elegante verschijning. Ook leuk en heel toekomstvast zijn de aansluitingen op de behuizing. Het zijn modules die je in de behuizing van de Framework Laptop schuift. Framework levert USB-C-, USB-A-, HDMI- en DisplayPort-modules.

Volledig scherm De aansluitingen van de Framework kun je gewoon in- en uit het apparaat halen, zodat je ze zelf kunt aanpassen © Tweakers

Boven aan het scherm zitten twee schuifjes, waarmee je de microfoon en webcam kunt uitschakelen, en de camera heeft een resolutie van 1920x1080 pixels. Dat is hoger dan de 720p-camera’s die we in het merendeel van de laptops aantreffen.

Kijk je puur naar de specificaties, dan is de Framework niet de goedkoopste. Maar andere laptops haal je niet zo makkelijk open.

Droom voor de doe-het-zelver

Framework wil dat zijn gebruikers de laptop zelf kunnen repareren als er onderdelen kapot of versleten zijn en wil dat voor de gebruiker zo makkelijk mogelijk maken. Je merkt dat er goed is nagedacht over de manier waarop de laptop in elkaar zit. Je krijgt er een schroevendraaier met twee bits bij. Meer heb je niet nodig om de hele laptop uit elkaar te halen. Als je de vijf schroeven aan de onderkant van de behuizing hebt losgedraaid, vallen ze er niet uit, maar blijven ze met borgveertjes op hun plek zitten. Je hoeft niet bang te zijn dat clipjes afbreken als je de twee delen van de behuizing scheidt, want die zitten aan elkaar met behulp van magneetjes.

Het scherm of de webcammodule vervangen is zo mogelijk nog eenvoudiger. De schermomlijsting zit namelijk enkel met magneetjes aan de A-cover vast en die delen kun je met de achterkant van de schroevendraaier gemakkelijk van elkaar scheiden.

Volledig scherm Deze onderdelen in elkaar klikken en schroeven gaat een stuk sneller dan bij andere laptops, en onderdelen zijn makkelijk inwisselbaar © Tweakers

Op of bij alle onderdelen staat een QR-code, die naar de voor dat onderdeel specifieke reparatiehandleiding op de site van Framework leidt. Daar moet je ook vervangende onderdelen kunnen bestellen, maar op het moment van schrijven is die onderdelenwinkel voor Nederland nog niet beschikbaar. Die beschikbaarheid is niet onbelangrijk, want bij veel laptopfabrikanten is het voor consumenten lastig om aan originele onderdelen te komen. Als je op eigen houtje onderdelen uit China bestelt, moet je maar afwachten hoe het met de kwaliteit en de compatibiliteit is gesteld.

Belofte waargemaakt?

Maakt Framework daarmee zijn beloftes waar? Dat antwoord is tweeledig. De prestaties vanuit de hardwarekant zijn heel overtuigend. Er is goed nagedacht over de repareerbaarheid van deze laptop. Van de magneetjes die de delen van de behuizing bij elkaar houden, tot de meegeleverde schroevendraaier waarmee je de hele laptop kunt demonteren. Dit is een laptop die gemaakt is om uit elkaar te worden gehaald en dat is een groot verschil met vrijwel alle andere laptops, die in de loop der jaren steeds moeilijker te repareren zijn geworden.

Maar er is ook een wat onzekerdere kant aan het verhaal en die heeft te maken met de beschikbaarheid van de onderdelen. De QR-codes die op de onderdelen staan, helpen enorm bij het uitvoeren van de reparaties en de waarde van de onderdelenwinkel is voor deze laptop moeilijk te overschatten, maar dan moeten de onderdelen wel beschikbaar zijn. De Nederlandse winkel is op het moment van schrijven nog niet online. In reactie op onze vraag daarover laat Framework weten dat de winkel ‘voorbereid wordt en binnenkort beschikbaar is.’ Daarnaast is het de vraag hoelang de onderdelen beschikbaar blijven en of Framework daadwerkelijk upgrades in de vorm van moederborden met nieuwe processorgeneraties zal uitbrengen.

Volledig scherm De Framework, een volledig modulaire laptop © Tweakers

In het dagelijks gebruik merk je er niets van dat je alle onderdelen kunt vervangen. De Framework Laptop is geen lomp systeem geworden, maar voelt aan als een high-end laptop, met een aluminium behuizing die stevig in elkaar zit. In de tests die we gedraaid hebben, is wel het effect van het open karakter van de laptop te zien. De meeste laptopfabrikanten leveren een kant-en-klaar product dat voorzien is van Windows of macOS. Daarbij zijn software en hardware getweakt om het maximale uit de laptop te halen. Dat is bij de Framework niet het geval. Hij haalt niet het onderste uit de kan wat betreft zijn Tiger Lake-processor, wat accuduur betreft zit hij zeker niet bij de toppers en het beeldscherm is niet gekalibreerd.

Dat maakt de Framework misschien niet de ideale laptop voor een doorsneegebruiker die uit de doos een lange accuduur en een goed gekalibreerd scherm wenst. Ons tweakerhart gaat echter wel sneller kloppen van de Framework, die je bij het bestellen al helemaal zelf kunt configureren en die binnen twee minuten open te schroeven is.

