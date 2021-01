LG Display onthult groot en buigbaar oledscherm

Schermfabrikant LG Display toont een 48"-oledscherm dat zowel vlak als met een kromming te gebruiken is. Het paneel kan ook in trilling worden gebracht om zo te dienen als speaker.

Het buigbare oledscherm is volgens LG Display vlak te gebruiken als tv en in gekromde houding als gamingmonitor. Details over de mechanische constructie heeft de fabrikant nog niet gegeven. Om het scherm buigbaar te maken zal de behuizing ook van flexibel materiaal gemaakt moeten worden.

Bij de aankondiging toont LG Display één foto, waarop het scherm in gekromde houding is te zien en voorzien lijkt te zijn van een monitorvoet. LG Display toont het scherm op de CES 2021-beurs, die op 11 januari begint en dit jaar alleen digitaal plaatsvindt.

De fabrikant noemt de techniek Bendable Cinematic Sound OLED. Het paneel heeft geen traditionele ingebouwde speakers, maar het oledpaneel kan met spreekspoelen in trilling worden gebracht om zo te dienen als speaker. Sony gebruikte die techniek eerder al in oled-tv’s. Volgens LG is de laag die het scherm laat trillen nu 0,6mm dik, terwijl dat eerder 9mm zou zijn geweest.

LG Display noemt de resolutie van het 48"-paneel niet, maar vermoedelijk gaat het om het bestaande 4k-paneel dat ook voor de huidige 48"-oled-tv’s wordt gebruikt. Het paneel heeft een verversingssnelheid van maximaal 120Hz en ondersteuning voor variable refresh rate van 40Hz tot 120Hz.

Het getoonde scherm is geen compleet product van LG Electronics, maar een prototype van LG Display. Dat is de leverancier van oledpanelen voor onder andere de tv’s van LG. Ieder jaar toont de schermfabrikant op de CES-elektronicabeurs technieken waar het aan werkt. Later komen die eventueel naar de consumentenproducten van LG. Of en wanneer LG een buigbaar 48"-oledscherm gaat uitbrengen, is nog niet bekend.

