LG zegt grote smartphonebeurs af om coronavirus

Universi­teit Maastricht betaalde 197.000 euro aan Russische hackgroep

15:35 De Universiteit Maastricht heeft na de cyber-aanval van 23 december een bedrag van 197.000 euro betaald aan Russische criminelen. Dat is gebeurd in de vorm van dertig bitcoin. Alleen zo kreeg de Universiteit Maastricht weer zelf de regie over het lamgelegde eigen computernetwerk.