Lidl start vrijdag met verkoop van eigen smarthomeproducten

Vrijdag vindt de verkoopstart van Lidl-smarthomeproducten plaats onder de merknamen Livarno en Silvercrest. Recent zette de keten de pagina met het aanbod alvast online. Tijdens een actieperiode zijn de producten in de fysieke winkels verkrijgbaar, daarna komt de focus op online verkoop te liggen.

Dat zegt David van Holsteijn tegen techwebsite Tweakers. Hij is bij Lidl verantwoordelijk voor alle non-foodproducten, zowel op de site als in de winkel, en daarmee ook voor het nieuwe smarthomeaanbod. Lidl start met dertien smarthomeproducten, waaronder led-lampen, bewegingssensoren, deur- en raamsensoren en slimme stopcontacten.

Concurrentie

De reden dat de supermarktketen zich op de smarthomemarkt stort is dat die markt groeiende is. ,,Mensen komen er steeds meer mee in aanraking. De klant is volgens ons klaar voor smarthome tegen interessante prijzen. We willen het voor iedereen toegankelijk maken.” Lidl krijgt te maken met flinke concurrentie. Onder andere Ikea zet flink in op de markt met zijn Smart Home-divisie en ook die Zweedse grootmacht richt zich op ‘interessante prijzen’ met verlichting als basis voor een groot aanbod. Daarnaast is Philips Hue een gevestigde naam en heeft ook prijsvechter Action de smarthomemarkt ontdekt, met LSC Smart Connect. Net als Hema.

In tegenstelling tot het aanbod van Action en Hema ontwikkelt Lidl zijn eigen producten. ,,We hebben een eigen ontwikkelteam en bewust niet voor een externe leverancier gekozen, om kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Ook de app hebben we zelf ontwikkeld”, claimt Van Holsteijn. De producten werken via het zogeheten Zigbee 3.0-protocol.

Op zorgen over privacy met betrekking tot waar data uiteindelijk terechtkomen, zegt hij: ,,We werken met gecertificeerde Azure-servers van Microsoft die in Europa staan.” Volgens hem zijn de Zigbee-apparaten energiezuiniger dan smarthomeproducten die werken via wifi en ook noemt hij als voordeel dat ze wifinetwerken niet belasten en dat de verbinding potentieel stabieler is. Ook kunnen andere apparaten met het Zigbee-protocol verbinden met de producten van Lidl. Dat werkt ook omgekeerd, om bestaande basisstations van bijvoorbeeld Ikea en Philips Hue te koppelen met lampen en sensoren van Lidl.

Lidl Home-app

De Lidl Home-app werkt op iOS vanaf versie 9.0 en Android vanaf 5.0. Lidl’s platform ondersteunt de Google Assistant, plannen om uit te breiden met Amazon Alexa en Apples Siri zijn er niet. Wel zijn er plannen om het productassortiment uit te breiden. Aanvankelijk bestaat dat uit dertien producten maar ergens in het begin van volgend jaar volgen nieuwe producten. Welke dat zijn wil David van Holsteijn nog niet zeggen, behalve dat het om smarthomeapparaten ‘voor binnen en buiten’ gaat. Buitenverlichting lijkt daarmee een logische kandidaat, zoals ook Ikea en Philips Hue die al aanbieden.

Vanaf 27 november start de verkoop in de winkels en de webshop in Nederland.

