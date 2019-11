Lightsaber steelt de show in het fantastische Star Wars Jedi Fallen Order

ReviewHet is alweer even geleden dat er een écht een goede Star Wars game uitkwam. Zo werd het meest recente Star Wars Battlefront II overschaduwd door controverse rondom lootboxes en wist het vorige singleplayer-avontuur, The Force Unleashed I & II, ook niet te overtuigen. Star Wars Jedi Fallen Order doet dit wel.

De game volgt het verhaal van de jonge Jedi Cal, die als leerling op de vlucht sloeg voor zijn uitroeiing. Hij wist te ontkomen, en door zijn Force-krachten niet te gebruiken kon hij zich verborgen houden op Bracca, een planeet waar ruimteschepen uit elkaar worden gehaald om de onderdelen te gebruiken voor nieuwe schepen. Hier leeft Cal in relatieve veiligheid, tot hij zijn Force-krachten moet aanspreken om een vriend te redden en het spel van start gaat.

Lekker verkennen

Wanneer Cals avontuur goed en wel begonnen is, begint hij ook voor het eerst dingen te leren. Of eigenlijk opnieuw te leren. Elke keer dat de speler een belangrijke nieuwe vaardigheid aangeleerd krijgt, zie je een flashback van hoe een jonge Cal Kestis aan het trainen is met zijn meester. Een van de eerste vaardigheden die je op die manier leert is de wallrun, maar gaandeweg komen daar steeds meer zaken bij. Over muren rennen, maar ook objecten kunnen wegduwen of juist naar je toe trekken, opent nieuwe paden in de spelwereld. Het komt zodoende best vaak voor dat je ergens komt waar je op dat moment nog niet verder kunt. Je hebt dan nog niet de juiste skillset. Die vaardigheden horen bij Cal, maar ook bij BD-1. De droid kan na enige tijd spelen bijvoorbeeld sloten of computers ‘slicen’ om deuren te openen, en hij leert ook om uitgeschakelde machines met een stroomstoot weer in beweging te zetten. Dat lost weer puzzeltjes op die je eerder niet op kon lossen.

Dat je nieuwe vaardigheden en dus nieuwe routes in de spelwereld krijgt, houdt het verkennen van die werelden lang leuk. Het zorgt ervoor dat je doorlopend geprikkeld wordt om te achterhalen wat er is te vinden is op die ene plek waar je steeds niet bij kon. Zo doorzochten wij pas laat in de game een neergestorte Star Destroyer op de planeet Zeffo, omdat we er eerder gewoon niet bij konden komen. We hadden het imposante gevaarte echter al wel zien liggen, en hadden ook al door dat we er vroeg of laat waarschijnlijk wel terecht zouden komen. Op zichzelf helemaal niet zo belangrijk, maar het schetst wel hoe het verkennen van de werelden in Jedi Fallen Order een beetje werkt.

Volledig scherm Star Wars Jedi Fallen Order © Tweakers

Natuurlijk speelt het vechten met een lightsaber een belangrijke rol in Jedi Fallen Order, maar eerst moeten we het even hebben over het platformen, het springen, klimmen en rennen in de game. Soms zorgt het voor gave momenten, bijvoorbeeld als je staand van een soort natuurlijke glijbaan naar beneden raast, daarbij vaak ook nog objecten ontwijkend en over ravijnen springend, maar soms levert het ook frustratie op. Simpelweg de juiste kant op springen om een touw te kunnen pakken, blijkt in de praktijk soms lastig. Op die momenten voelt de gameplay net niet helemaal lekker aan. Niet dat dit het spelonderdeel nou meteen onderuit haalt, maar sterk is het niet. De game straft je trouwens amper voor het maken van deze foutjes. Je verliest een klein deel van je levensbalk, maar staat meteen weer op de plek waar het mis ging. Je hoeft dus niet helemaal terug naar een checkpoint.

Fantastisch vechtsysteem

Het vechtsysteem in Jedi Fallen Order werkt fantastisch. Cal deelt rake klappen uit met zijn lightsaber, waarbij je de variatie aan klappen zelf kunt vergroten door nieuwe aanvallen vrij te spelen in het Skill-menu. Hier vergroot je trouwens ook je levensbalk en de maximale voorraad aan Force die je kunt gebruiken voor Force-powers en speciale aanvallen. Met de nieuwe aanvallen die je hier vindt, kun je nieuwe combo’s uitvoeren en groepen vijanden op andere manieren benaderen. Dat effect wordt nog eens versterkt wanneer je de mogelijkheid hebt vrijgespeeld om met een double-bladed lightsaber te vechten. Die optie vind je overigens niet in de Skill Tree, maar krijg je gaandeweg de game vanzelf, net als Push, Pull en enkele andere mogelijkheden. Naar mate je meer van die mogelijkheden krijgt, komen er ook meer nieuwe vaardigheden beschikbaar in de Skill Tree en groeit je macht steeds meer. Dat is wanneer de actie in Jedi Fallen Order op zijn sterkst wordt.

Het enige dat zelfs nog daarboven uit komt zijn de lightsaberduels. In Second Sister kent de game de voornaamste slechterik, en zij is uiteraard een Force-user van de Dark Side. Naast haar kom je nog enkele andere Force-users tegen. De gevechten tegen hen zijn de hoogtepunten van het spel. Dat komt doordat dit de lastigste gevechten zijn, dus die geven de meeste voldoening. Respawn is er echter ook in geslaagd de duels op prachtige wijze in beeld te brengen. Zeker als zo’n gevecht in een wat meer donkere omgeving plaatsvindt, is mooi te zien hoe de lightsabers zelf als lichtbron de omgeving op sfeervolle wijze verlichten. Dit komt in de cutscenes rond die duels overigens nog net wat mooier tot uiting, maar dat spreekt voor zich.Het is eigenlijk jammer dat de lightsaberduels zich beperken tot enkele baasgevechten. Gelukkig is het meppen met dat lichtzwaard op elk moment fijn.

PS4 te oud?

Star Wars: Jedi Fallen Order is over de hele linie een behoorlijk mooie game. Jammer genoeg is deze pracht en praal behoorlijk zwaar voor oudere consoles. Zeker op de planeet Bogano zakte de framerate soms echt flink in, zodanig dat het vervelend werd om te spelen. Dat de console het er moeilijk mee had bleek ook wel uit de crashes die enkele keren plaatsvonden.

Op welk platform je ook speelt, je profiteert hoe dan ook van het prima geluid, te beginnen met de stemacteurs. De cast bestaat uit een aantal enigszins bekende acteurs, zoals Cameron Monaghan uit Shameless die de rol van Cal speelt, en uit relatief onbekende acteurs, maar over het algemeen staan ze allemaal hun mannetje of vrouwtje. Dat is belangrijk, want hun bijdragen zijn essentieel voor het verhaal, en belangrijk voor de geloofwaardigheid van de personages.

Toch is de muziek in het spel nog belangrijker. De muziek uit de Star Wars-films is net zo iconisch als de films en verhalen, met name omdat ze erg bepalend zijn voor de sfeer. Ook op dit vlak doet Jedi Fallen Order het uitstekend. Herkenbare achtergronddeuntjes worden afgewisseld met meer originele stukjes, waarbij de muziek natuurlijk aanzwelt als Cal aan het vechten is.

Volledig scherm Star Wars Jedi Fallen Order © Tweakers

Conclusie

Star Wars: Jedi Fallen Order is een heerlijk soepel spelende actie-rpg en met afstand het beste Star Wars-spel dat we in jaren hebben gezien. Het verhaal rond Cal Kestis, kent veel memorabele momenten en prachtige scènes. Net zo prachtig zijn enkele van de omgevingen die in de game voorbijkomen. Op elk moment is de typische Star Wars-sfeer voelbaar, met vooral veel dank aan de uitstekende soundtrack. Het vechten met een lightsaber is zelden op een fijnere en mooiere manier in een game verwerkt. Dat maakt elke confrontatie met normale Stormtroopers tot een feestje, en het promoveert elk duel met een Force-gebruiker tot een van de hoogtepunten van de game. Onderaan de streep blijven er nog wat kleine verbeterpunten over voor Respawn Entertainment. Zo werken sommige platformelementen niet helemaal lekker en wordt het ontbreken van fasttravel irritant als je voor de zoveelste keer een heel eind terug moet lopen en klimmen om weer bij je schip te komen. Daarnaast spelen technische problemen een rol als je de game op een oudere PlayStation 4 speelt. We zijn zelfs geneigd te stellen dat gamers met een oudere PS4 rustig een half of heel punt van de score kunnen aftrekken, zo storend is het wel. Op de PlayStation 4 Pro zijn die problemen er niet en doet de game het zowel in beeldkwaliteit als in stabiliteit uitstekend.

+ Toffe, duistere setting

+ Lightsaber-actie is top

+ Mooie, uitnodigende spelwerelden om te verkennen

+ Star Wars-sfeer, verwijzingen en soundtrack

- Haperingen op oude PS4‘s

- Soms onnodig veel lopen

- sommige platformelementen niet sterk