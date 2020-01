Losgeld betalen aan cybercriminelen? Experts weten: soms is er amper keus

Het was ongetwijfeld een groot dilemma voor de Universiteit van Maastricht (UM): buigen we voor de cybercriminelen en betalen we losgeld? Of houden we principieel de hand op de bitcoin-beurs? Volgens het onafhankelijke universiteitsblad Observant koos de UM ervoor om het losgeld, naar verluidt enkele tonnen, toch te betalen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) raadt gedupeerden juist af om dat te doen, maar experts weten: soms is er amper keus.



Vijf vragen over de hack van de Universiteit Maastricht.