Louis Vuitton gaat extreem dure draadloze koptelefoons verkopen

De dopjes zijn namelijk redesigns van de Master & Dynamic MW07-doppen, die vorig jaar op de markt kwamen. Die doppen waren al gericht op het topsegment van de markt, door een innovatief design (denk aan asymmetrische vormen) en opvallende kleuren. Ze kosten dan ook een flinke duit. Voor driehonderd dollar heeft men een setje. Of dat het waard is, daar zijn de meningen over verdeeld. De algemene conclusie is dat de kwaliteit van de doppen erg goed is, maar dat het prijskaartje simpelweg te hoog is. ,,Er zijn veel betere alternatieven, zoals de AirPods (170 euro) en de Jabra Elite (170 euro).



En die exorbitante prijs wordt ineens een stuk hoger als je van Louis Vuitton houdt. De 700 dollar die klanten extra neerleggen voor de dopjes, zijn dus echt enkel voor het beroemde logo. Er zijn verder geen aanpassingen gedaan. Even ter vergelijking: voor 1000 euro heb je een nieuwe iPhone X. Daar krijg je ook oordoppen bij, maar dan wel met draad.