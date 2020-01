Maak je huis slim: welke slimme thermostaat past bij jou?

Een slimme thermostaat is de eerste stap in het ‘slimmer’ en dus energie-efficiënter maken van je woning. Bij de vele producten op de markt zijn er twee opvallende uitschieters: Nest, het smart home-merk van Google, en Tado, een systeem van Duitse makelij. Welke van de twee past het beste bij jou?

1. Ruimte

Beide systemen zijn enorm aan elkaar gewaagd, zeker wat betreft de functionaliteit, die ook goed tot uiting komt in de bijhorende app. Een essentieel verschil is wel dit: de Nest-thermostaten, die qua prijs beginnen bij € 179, sturen vanuit één toestel je hele verwarmingssysteem aan, terwijl je het basisstation van het Tado-systeem (vanaf € 175 voor de starterkit) nog kunt uitbreiden met slimme radiatorknoppen (aan een stukprijs van € 69 of € 129 per twee). Die laatste maken het mogelijk om de temperatuur in verschillende kamers (bijvoorbeeld die van de kinderen) apart te regelen vanuit één systeem. Als het gewoon om één grote ruimte gaat, spring je echter even ver met de Nest-thermostaat, die bovendien op zijn scherm meer informatie levert (zoals het weer buiten) dan de eenvoudige temperatuuraanduiding op de Tado-thermostaat.

Volledig scherm Nest-thermostaat. © Google

2. Niveau slim

Belangrijke vraag die je jezelf moet stellen: hoe ver reiken je ambities om van je woning, ook in de toekomst, een echte smart home te maken? Wil je op termijn nog meer slimme diensten of volstaat een slimme verwarming? Als je gaandeweg wil uitbreiden, heeft Nest een streepje voor. Google brengt onder de merknaam Nest immers nog een scala aan smart producten uit, zoals de Nest Hello (deurbel), de Nest Protect (rookmelder) en de Nest Cam (veiligheidscamera). Die werken natuurlijk sneller samen via het systeem van Google. Let wel: ook de Tado-thermostaat kan in een slim systeempje worden ingewerkt via eenvoudige standaarden als IFTTT en Apple HomeKit.

3. Installatie

Er zijn diverse cv-ketels te vinden, en veel daarvan werken met specifieke aansturingsmethodes. Het is dus niet altijd duidelijk of de producten van Nest of Tado compatibel zijn met je ketel. Tado adverteert wel dat het meer dan welke andere fabrikant van slimme thermostaten ook ondersteuning biedt voor specifieke protocollen van cv-ketels. Nest beperkt zich qua compatibiliteit tot de twee meest gebruikte methodes: aan/uit en OpenTherm, die uiteraard ook door Tado worden ondersteund.

Sowieso doe je er goed aan om op de websites van Nest en Tado even de compatibiliteitspagina te raadplegen, of op basis van merk en typenummer van je ketel te achterhalen of deze via aan/uit of OpenTherm werkt. Laat de plaatsing ook liefst door een erkend installateur doen. Bij beide systemen is er namelijk een brugsysteem vereist dat rechtstreeks - met draden - op de cv-ketel moet worden aangesloten.

Volledig scherm Het Tado-systeem. © Tado

4. Geavanceerde instellingen

Wat functionaliteiten betreft zijn de thermostaten van Nest en Tado min of meer elkaars gelijke. Beide systemen zijn zelflerend, wat betekent dat ze na verloop van tijd beter en beter in staat zijn om je voorkeuren te kennen op basis van je eigen invoer. Beide hebben ze ook een eenvoudig te bedienen app. En ook ‘geofencing’, waarbij de thermostaat aanspringt wanneer bewoners via de gps van hun smartphone aangeven dat ze onderweg naar huis zijn, is bij beide systemen een mogelijkheid.

5. Design