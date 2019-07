Man (19) maakt 35.000 euro buit door WhatsApp-truc

Die link leidde echter naar een niet van echt te onderscheiden phishingsite . Zodra iemand zijn of haar gegevens op die site had ingevoerd was het te laat. De verdachte kon de bankrekening van de slachtoffers dan overnemen en betalingen doen met hun geld.

Nog meer aanhoudingen

De fratsen van de jongeman hebben naar schatting 35.000 euro aan schade opgeleverd. Bij de aanhouding is de computer van de verdachte ingenomen. De politie meldt echter dat er vermoedelijk nog meer aanhoudingen komen in de zaak.

Volgens de Fraudehelpdesk is fraude via WhatsApp explosief gestegen het afgelopen jaar. In 2018 werden mensen voor in totaal 257.000 euro opgelicht via de chat-app. Een aantal jaar geleden was dat nog 4000 euro.