Een investering van tot wel 2 miljard euro is volgens dat plan nodig voor beter onderwijs, hogere salarissen voor wetenschappers en het opzetten van een topinstituut. Momenteel is er een wereldwijde wedloop gaande op het gebied van kunstmatige intelligentie, ook wel artificiële intelligentie (AI) genoemd. Techbedrijven in Silicon Valley kapen Nederlands en Europees talent weg, dat in de VS veel meer kan verdienen. In Azië heeft China de ambitie geuit om de wereldleider in AI te worden.



Tegelijk streven zelfs Europese (buur)landen Nederland voorbij. Wetenschappers kunnen op Belgische, Duitse of Franse universiteiten vaak beduidend meer verdienen. Ook is er meer budget voor onderzoek. Overheden investeren er verder flink in AI, onder meer door fiscale faciliteiten voor bedrijven. ,,In Nederland moeten we gas geven met elkaar, anders dreigen we de boot te missen”, stelt Feroz Amirkhan van VNO-NCW. Wel ontwikkelt het kabinet een strategisch Actieplan AI, dat dit najaar moet verschijnen.