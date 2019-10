Meer Netflix-titels kijken? Verander je taal dan eens naar Engels

Als gebruikers dat veranderen naar Engels, verschijnen er plots andere titels. Dat zijn zo’n 78 (!) van de in totaal 1253 series die te zien zijn op het streamplatform. Dat ligt onder andere aan het aanbod van ondertitels. Verwacht dus dan ook geen Nederlandse ondertiteling bij deze titels.

Lees ook Dit zijn deze week de eerlijkste en beste tech-koopjes Lees meer

Voorbeelden zijn series als Victorious, Sam & Cat en Angry Mom, meldt Bright. Ook zijn er met de Engelse profielinstellingen hele seizoenen van series toegevoegd. Zo is Avatar: The Last Airbender slechts met één seizoen te zien op het Nederlandse Netflix. In het Engels krijg je ze alle drie. Toegegeven: de series zijn niet écht kaskrakers, maar het is handig om te weten voor de echte bingewatcher. Klik hier om ze allemaal te bekijken.

Films worden minder getroffen door de taalinstellingen. Zes van de in totaal 2231 films zijn niet beschikbaar voor gebruikers van de Nederlandse taal.

In een reactie laat Netflix Nederland weten het aanbod constant aan te passen. ,,Netflix streeft ernaar om het aanbod altijd zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de Nederlandse kijker. Alle Netflix Original content wordt sowieso in het Nederlands ondertiteld en is dus voor iedereen met Nederlands taalprofiel te zien.‘’

Het feit dat seizoenen ontbreken ligt niet aan rechten, aldus de woordvoerder. ,,Het ontbreken van content heeft niks te maken met de rechten, maar puur omdat Netflix veronderstelt dat de content die jij wilt zien als je account op Nederlands is ingesteld met Nederlandse subs en/of dubs beschikbaar is. Dit is een keuze in gebruikservaring en niet om content te verbergen‘’, aldus de streamingreus.

Grote verschillen