Meer sporten in het nieuwe jaar: kun je beter een smartwatch nemen of een activity tracker?

Het is 1 januari, tijd voor de goede voornemens! Als je meer gaat sporten, dan heb je een horloge nodig dat net wat meer kan dan enkel de tijd weergeven. Kun je dan beter kiezen voor een smartwatch of een activity tracker (ook wel fitness tracker genoemd)?

De verschillen tussen een smartwatch en een activity tracker zijn niet altijd even duidelijk, maar ze zijn er wel. Welk apparaat je om je pols hangt, is afhankelijk van het gebruiksdoel. Voor een aantal toepassingen zit je bij beide wearables goed. Er zijn echter genoeg redenen om de ene boven de andere te verkiezen.

Smartwatch als verlengstuk van je telefoon

Een smartwatch kun je zien als een verlengstuk van je smartphone. Je download er apps op en kunt via het slimme klokje bellen, sms’en, mailen, navigeren en betalen. Er zijn sensoren aanwezig die bijvoorbeeld je hartslag, bloeddruk en stressniveau meten. Welke sensoren er zijn, verschilt per model. Je kunt de gemeten data ook inzien op je telefoon.

Zoals bij een traditioneel horloge zijn er smartwatches met een ronde behuizing, waaronder de Samsung Galaxy Watch 5 en Garmin Venu. Andere modellen hebben juist een vierkante vorm, zoals de Apple Watch 8 en Fitbit Sense 2. Fabrikanten bieden de slimme horloges aan in diverse kleuren of materialen. Ook zijn er verschillende horlogebandjes en wijzerplaten om uit te kiezen, waarmee je het apparaat kunt personaliseren.

Net als je smartphone, heeft een smartwatch een beperkte accuduur. De meeste smartwatches houden het minstens een of anderhalve dag vol, al is dat afhankelijk van de gebruiksintensiteit. De accuduur is vaak goed genoeg om het horloge ook ‘s nachts te dragen, zodat het je slaappatroon kan bijhouden. Met energiebesparingsopties kun je een lege accu meestal iets uitstellen, al verlies je dan tijdelijk wat functies.

Activity tracker draait echt om sport

Waar de smartwatch een alleskunner is, legt een activity tracker de nadruk op sport en gezondheid. Er zijn verschillende sensoren aanwezig om je gezondheid te monitoren, zoals een stappenteller en een hartslagmeter. Sommige modellen beschikken over een ingebouwde gps, om je routes nauwkeurig vast te leggen. Dit soort wearables hoef je niet zo vaak op te laden als een smartwatch. Enkele modellen houden het een week uit, andere zelfs een maand of langer.

Een activity tracker heeft meestal een smal, rechthoekig beeldscherm. Al zijn er ook schermloze varianten, die de informatie naar een app op je smartphone sturen. Door het kleinere display toont een fitness tracker wat minder informatie op het beeld zelf. Uitgebreidere info is in de smartphone-app te vinden. Het ontwerp heeft over het algemeen minder weg van een traditioneel horloge. Het compacte design moet ervoor zorgen dat je vrijwel niet doorhebt dat je hem draagt en het dus niet in de weg zit tijdens work-outs of hardloopsessies.

Ook bij activity trackers zijn er verschillende personalisatiemogelijkheden, zoals verschillende kleuropties en bandjes. Sommige activity trackers bieden daarnaast wat functies van een smartwatch, zoals de mogelijkheid om inkomende berichten en oproepen van je telefoon te tonen. Een reactie terugsturen of daadwerkelijk een telefoontje beantwoorden is echter vaker niet dan wel mogelijk. Dat betekent dat je je telefoon alsnog uit je tas of broekzak moet halen om te reageren.

Welke is geschikt voor mij?

Is je voornaamste doel om inzicht te krijgen in je levensstijl of wil je jouw fitnessactiviteiten en gezondheid monitoren met een wearable? Dan is een activity tracker of fitness tracker het overwegen waard. De gemeten data is in te zien op je smartphone en je zal waarschijnlijk geen meldingen van je telefoon meer missen. Bovendien is het apparaatje subtiel, en zal je vrijwel niet eens merken dat je het draagt.

Wil je je smartphone echter zo veel mogelijk in je tas of broekzak laten zitten en vrijwel alles vanaf je pols regelen, dan is de smartwatch voor jou de betere keuze. Je kunt je muziek bedienen, berichten lezen en beantwoorden, telefoongesprekken voeren, je telefooncamera van een afstand bedienen én ondertussen ook je gezondheid in de gaten houden.

Het enige waar je op moet letten is dat je de juiste wearable bij jouw toestel kiest. Een Android-smartwatch werkt over het algemeen op alle Android-toestellen (een Apple Watch werkt enkel met iPhones), maar het kan zijn dat enkele functies ontbreken als je het gebruikt in combinatie met een telefoon van een ander merk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.