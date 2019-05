'Meeste nepnieuws komt uit Nederland'

Uit het onderzoek komt dat het vooral gaat om video's en foto's waarvan de beschrijving niet klopt. "Ze zijn bijvoorbeeld veel ouder dan wordt vermeld of op een hele andere plaats gemaakt." Volgens Burger zijn foto's en video's een populaire vorm van desinformatie omdat ze een beroep doen op onze emoties.



Uit het onderzoek blijkt dat de meeste desinformatie wordt verspreid door extreemrechtse activisten die op sociale media iemand anders lijken dan ze werkelijk zijn.



Samen met studenten van de Universiteit Leiden is Burger in aanloop naar de Europese verkiezingen een onafhankelijk factcheckingproject begonnen.



,,Factcheckers willen niet betaald worden door de Europese Unie, uit vrees hun onafhankelijkheid te verliezen. Wij hebben onze eigen organisatie en per mail spreek ik collega's in Italië en Frankrijk. We kunnen niet alles controleren en kijken daarom vooral naar nieuws en uitspraken van politici", zegt Burger in de krant.