‘Mensen staan minder te trappelen om voor Facebook en Google te werken’

Video TU Delft gaat voor een miljoen euro uit Silicon Valley met grote drone

15:06 Silverwing, een studententeam van de TU Delft, heeft gistermiddag in het Airborne Siemens Fieldlab aan de Laan van Ypenburg in Den Haag hun in het geheim ontwikkelde vliegtuigje onthuld en gedemonstreerd. Met heet eenpersoons elektrisch vliegtuigje neemt Silverwing deel aan de Boeing Gofly-competitie. De finale hiervan is op 29 februari 2020 in Silicon Valley in Amerika. De winnaar van de competitie krijgt één miljoen dollar.