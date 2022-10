Met AI kun je alles maken: check deze toffe websites

Kunstmatige of artificiële Intelligence (AI) wordt steeds vaker gebruikt voor verschillende soorten toepassingen. De laatste tijd zien we vooral veel online tools waarbij mensen woorden of omschrijvingen als input geven, waarna de tool in kwestie er verschillende kunstzinnige beelden van maakt. Toch zijn er veel meer handige toepassingen die je kunt gebruiken voor van alles en nog wat. Wij verzamelden de tofste websites voor je.

Beelden gebruiken van mensen die helemaal niet bestaan

Privacy, copyright en portretrecht zijn belangrijk, maar soms heb je een beeld nodig van een persoon voor een artikel of presentatie. Wil je zeker weten dat je geen claim van een fotograaf of de persoon in kwestie krijgt? Surf dan naar http://thispersondoesnotexist.com.

Het ‘enige’ wat deze website doet is gezichten aanmaken van mensen, zowel volwassen en kinderen, die … niet bestaan. Ze zijn puur gemaakt door AI. Het resultaat is verbazingwekkend knap en niet van echt te onderscheiden. Iedere keer als je de website ververst verschijnt er nieuw, door kunstmatige intelligentie gemaakt gezicht.

Beelden laten verdwijnen, verbeteren en vergroten

Met Let’s Enhance verbeter je je foto’s in een paar klikken. Upload je afbeelding, en laat de intelligentie zijn werk doen: je krijgt vervolgens een grotere en een mooiere, gedetailleerdere foto.

AI Image Enlarger werkt vergelijkbaar. Sleep je fotobestand naar het witte vak of selecteer een foto uit een mapje op je computer en de rest gaat vanzelf. Je zal verrast zijn door de kwaliteit van de verbetering.

Wil je juist iets uit een afbeelding weghalen? Dan is Magic Eraser daadwerkelijk magisch. Hiermee kun je ongewenste zaken in een foto verwijderen. Selecteer de penseelgrootte en ‘gum’ over datgene dat je weg wilt hebben (wel helemaal inkleuren). Daarna klik je op ‘wissen’ en poef: het voorwerp is uit het beeld verdwenen. Als je klaar bent, kun je de afbeelding downloaden.

Van tekst naar spraak (Engels)

Heb je een korte, Engelse gesproken tekst nodig? Big Speak biedt uitkomst.

Je tikt een korte tekst, daarna kies je een mannen- of vrouwenstem, en vervolgens of je Brits, Amerikaans of Australisch Engels wil gebruiken. Klik op ‘generate’ en in enkele seconden krijg je een gesproken versie te horen van je de tekst die behoorlijk realistisch klinkt. Korte teksten zijn gratis en kan je bijvoorbeeld gebruiken voor sociale media, clips of presentaties.

Jouw ideale bedrijfsnaam en logo

Je wil een bedrijf beginnen of voor je bestaande onderneming een tof logo of rebranding doorvoeren. Met AI kun je een (Engelse) bedrijfsnaam aanmaken inclusief logo. Je kunt de AI heel strikt laten zijn of volledig de vrije hand geven. Namelix maakt honderden ideeën en logo’s voor je in slechts een paar secondes.

Vertalen on the spot

Stel je bent in een buitenland en je wil snel iets vertalen zodat je dat exotische drankje of hapje kunt bestellen. Met de Google tool Thing Translator kun je een foto van iets maken om te horen hoe je het in een andere taal dient te zeggen. Simpel, maar uitermate handig.

Hulp met schrijven

Als je veel schrijft of je werkt in een internationale organisatie, dan helpt Rytr je om beter en sneller te schrijven. Deze tool is erg uitgebreid: je kunt de taal (ook Nederlands!), de toon van de stem (losjes, meelevend, overtuigend, enzovoorts), en het type document (blog, mail, pitch, sollicitatiebrief) selecteren.

Vervolgens voer je een onderwerp in, selecteer je een aantal varianten en de mate van creativiteit. Daarna rollen er direct voorbeelden van alternatieven manieren om iets op te schrijven uit, of een voorgestelde opzet voor een brief of blog. Indrukwekkend.

