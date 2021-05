Met de app van Viresh werd een internationale roversbende opgespoord

Ook Flitsmeis­ter werkt nu in het officieel beschikba­re Android Auto

22 april Android Auto is sinds vorige maand officieel beschikbaar in Nederland en biedt de mogelijkheid om je Android-smartphone aan het infotainment van je auto te koppelen. De populaire app Flitsmeister moet daar nu ook probleemloos in werken, want deze app is zojuist uit de bètafase gekomen, meldt techsite Tweakers.