Met deze apps kun je prima filmpjes editen op je smartphone

Heb je een leuk filmpje op je smartphone gemaakt voor sociale media of de familie? Met onderstaande handige apps monteer je jouw content meteen goed in elkaar.

We doen tegenwoordig van alles en nog wat met onze mobiele telefoon, en foto’s en filmpjes posten op sociale media is daar een belangrijk onderdeel van. Het mooie is dat er de laatste jaren voor zowel Android-smartphones als iPhones steeds betere videobewerkingsapps te krijgen zijn.

Sommige komen met kant-en-klare sjablonen, waarbij je niet meer hoeft te doen dan je foto’s en video’s selecteren. In een paar klikken heb je een flitsende video voor Instagram of TikTok. Anderen zijn zeer uitgebreid en geven je net zoveel controle als geavanceerde desktop-videobewerkingstools.

Wil je het net even een tikkeltje serieuzer aanpakken zonder je content pas thuis achter een computer monteren, dan kun je met deze zeven onderstaande apps ter plekke je filmpjes editen en verfraaien.

Op zoek naar een goede smartphone om video's mee te maken? BestGetest zet de beste smartphonecamera's op een rijtje.

Adobe Premiere Rush

Beschikbaar voor: Android, iOS

Adobe Premiere Rush kent een eenvoudige en een geavanceerde modus. In die laatste stel je bijvoorbeeld handmatig het diafragma en de scherpte in. Je kunt titels, soundtrackmuziek en grafische overlays toevoegen aan je beelden, en verticale beelden worden automatisch aangepast zodat ze ideaal zijn voor bijvoorbeeld TikTok. Eenmaal klaar exporteer je je creaties direct naar Facebook, Instagram, YouTube of TikTok. Ook handig: jouw content synchroniseert met je Creative Cloud-account zodat je deze kunt blijven bewerken in Premiere Pro op je desktop. Maar deze app werkt dus ook prima als je alleen op je mobiele telefoon wil monteren.

PowerDirector

Beschikbaar voor: Android, iOS

PowerDirector neemt je veel werk uit handen. Zo kent de app een gebruiksvriendelijke interface waar iedereen goed mee uit de voeten kan. Knippen, draaien, effecten toepassen en leuke overgangen toevoegen… het gaat allemaal in een handomdraai. Via de lineaire tijdlijn kun je clips aan elkaar plakken, en ook de audiomixer doet het prima. De app is uitgerust met diverse visuele effecten, zowel qua beeld als qua snelheid. Er zijn sjablonen voor YouTube-intro’s en outro’s, en je krijgt toegang tot een verzameling bewegende titels en gestileerde overgangen.

PowerDirector biedt standaard een resolutie van 1080p (HD), maar je kunt video’s exporteren in 4K als je upgrade naar de (betaalde) pro-versie. Deze versie biedt onder andere toegang tot meer dan 8.000.000 (!) royaltyvrije stockvideo’s, -afbeeldingen en -muziekstukken.

Quik

Beschikbaar voor: Android, iOS

Quik, voorheen bekend als Replay, is gemaakt door de mensen van GoPro en bedoeld voor snelle, leuke video’s. Je mixt verschillende clips, voegt een thema en muziek toe en binnen een paar minuten heb je een flitsende video. Je kunt daarnaast stoeien met filters, titels, lettertypes en versieringen én de app ondersteunt 28 verschillende videoformaten. Ideaal voor een kort filmpje op Instagram bijvoorbeeld, maar minder geschikt voor YouTube of het serieuzere filmwerk.

Canva

Beschikbaar voor: Android, iOS

Canva richt zich op kleine bedrijven of organisaties die met name producten of diensten willen promoten via sociale media. De app is zeer laagdrempelig in gebruik en biedt veel sjablonen en stock content zodat je weinig eigen content hoeft in te brengen. Uiteraard kan dat wel, waarbij je vervolgens overlays kan gebruiken en de video bij kan snijden. Licht en kleuren kun je dan weer niet zelf in de app aanpassen. Canva is gratis. Wil je meer snufjes en sjablonen, dan kun je een Pro-abonnement nemen.

CapCut Video-editor

Beschikbaar voor: Android, iOS

Deze gratis app is afkomstig van TikTok-eigenaar ByteDance. Je selecteert clips en foto’s, en de app voegt vliegensvlug achtergrondmuziek en effecten toe. Je kunt clips splitsen, tekstjes toevoegen, achtergronden verwijderen uit opnames met mensen, en transparante overlays gebruiken. Deze app is met name bedoeld om daarna direct je video op te sturen richting, je raadt het al, TikTok.

Splice

Beschikbaar voor: Android, iOS

Splice is een ‘basis’ bewerkingsapp voor nieuwkomers in de wereld van het mobiel monteren van je filmpjes. Nadat je je clips hebt geüpload en ze op de juiste sporen hebt geplaatst, kun je ze met een paar tikjes korter maken en bijsnijden. Daarna kun je overgangen invoegen, video-effecten toepassen en de video rechtstreeks delen op sociale media. Geluid vind je in de uitgebreide gratis muziek- en geluidseffectenbibliotheek. Je kunt upgraden door te betalen en zo toegang krijgen tot nog meer functies.

