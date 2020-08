Met deze gadgets kom je de zomer wel door

Zonaanbidder

Volledig scherm Xtorm SolarBooster 21W © RV

Geen mooier seizoen voor de Xtorm SolarBooster 21W (139 euro) dan de zomer. Met drie zonnepanelen kun je twee mobieltjes of andere apparaten tegelijk opladen. Ook op een bewolkte dag vangt hij genoeg zonnestralen op om de accu vol te stoppen. Een lcd-schermpje communiceert hoeveel watt hij levert. Met de karabijnhaak hang je hem aan rugzak, tent of fietstas. Regent het? Dan vouw je hem als een enveloppe dicht en wacht je tot de zon weer tevoorschijn komt.

Monsterlijke pret

Volledig scherm Beelden van Carrion. © RV

Laat je door dat primitieve stijltje in Carrion (Xbox One, pc en Nintendo Switch) niet voor de gek houden. Onder het 8-bitsuiterlijk gaat een 18+ spel schuil, hoewel het eerder gniffelen dan griezelen is. Met sardonisch veel plezier kruip je in de huid van het monster. Als een kluwen tentakels met vlijmscherpe tanden is het zaak om uit het laboratorium te ontsnappen en zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien.

Dit is deel 7 in de serie van tech-hebbedingen om deze zomer in huis te halen. In de voorgaande delen kwamen onder meer een betaalbare e-reader, een ruisonderdrukkende koptelefoon, een supersnelle en vooral kleine SSD en een wel heel bijzondere fietspomp langs.

Wereldontvanger

Volledig scherm Radio 3Sixty © RV

Ooit was het een verplicht campingaccessoire in het buitenland: de wereldontvanger. De Radio 3Sixty (299 euro) van Teufel heeft een antenne én bluetooth. Je kunt luisteren naar radiostations, ook via internet, en streamingdiensten als Spotify. Dankzij spraakassistent Alexa luistert hij ook naar jou.

Allemaal beestjes

Volledig scherm Insect in augmented reality. © RV

Wat doe je als je een sprinkhaan van 1,5 meter in je huis hebt? Niet Naturalis of de verdelger bellen, het is augmented reality. Als je op je telefoon of tablet in Google bepaalde insecten (van lieveheersbeestje tot vliegend hert) opzoekt, kun je ze via 'weergeven in 3D' in je woonkamer toveren. Met één vingerbeweging krijgen ze reusachtige proporties.