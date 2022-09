Met deze handige trucjes haal je meer uit Google Maps

Google Maps is een goed hulpmiddel om van A naar B te komen, maar er zijn een paar handige trucjes die de navigatie-app nóg prettiger in gebruik maken.

Snelkoppeling van een route maken

Op Android-telefoons kun je een snelkoppeling maken van een route die je vaker aflegt. Hoewel je die route na verloop van tijd vast wel uit je hoofd kent, is Google Maps handig om te gebruiken om live verkeersinformatie te ontvangen, zodat je op de hoogte bent van files en wegomleidingen. Je kunt deze snelkoppeling vanaf je beginscherm starten. Zoek hiervoor in Google Maps naar je bestemming en druk op de drie verticale puntjes in de rechterbovenhoek. Druk dan op ‘Route toevoegen aan het startscherm’.

Op iPhones is deze mogelijkheid er niet, maar via een kleine omweg kun je hetzelfde voor elkaar krijgen. Open de Opdrachten-app en druk op het plusje om een nieuwe opdracht aan te maken. Druk op ‘Voeg taak toe’ en voer bij de zoekbalk ‘Adres’ in. Druk op het resultaat en voer het adres in waar je naartoe wil navigeren. Voeg vervolgens ‘Open route’ toe en veranderen ‘Maps’ in ‘Google Maps’. Druk op ‘Gereed’ om de opdracht op te slaan. Zodra je de opdracht uitvoert, hoef je enkel nog op ‘Starten’ te drukken. Om de snelkoppeling om het beginscherm te plaatsen, druk je op de deelknop van de opdracht en kies je voor ‘Zet op beginscherm’.

Muziek bedienen vanuit Google Maps

Open de instellingen en druk op ‘Navigatie’. Selecteer bij ‘App voor het afspelen van muziek’ uit apps als YouTube Music, Apple Music of Spotify. Je wordt daarna doorgestuurd naar de app. Als je een nummer op zet en vervolgens terugkeert naar Google Maps verschijnen er onder in beeld bedieningsknoppen.

Het is nu mogelijk om de muziek te pauzeren, het vorige of volgende nummer op te zetten en een van je laatst afgespeelde afspeellijsten te starten. En dat allemaal zonder Google Maps te verlaten.

Locatie delen

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom het delen van je live-locatie handig is, bijvoorbeeld om je kroost in de gaten te houden of om aan te geven dat je ‘s avonds veilig thuis bent gekomen. Het delen van live-locaties is ook mogelijk via apps zoals WhatsApp, maar dat is slechts voor beperkte tijd mogelijk. Met Google Maps kun je jouw live locatie ook blijven delen totdat je de functie uitzet. Houd er rekening mee dat dit privacyrisico’s met zich mee brengt.

Om de functie in te schakelen druk je op je avatar en vervolgens op ‘Locatie delen’. Kies ‘Met iemand delen’ om te starten. Selecteer de tijdsduur van het delen en kies de persoon met wie je jouw locatie wil delen uit je contactenlijst en druk op ‘Delen’.

Milieuvriendelijke route

Sinds kort is het mogelijk om milieuvriendelijkere routes te plannen met Google Maps. Dat betekent dat je niet de snelste of kortste routes voorgeschoteld krijgt, maar routes die de minste brandstof kosten. Er wordt hierbij rekening gehouden met stopborden, stoplichten en andere obstakels die meer brandstof kosten. Het is mogelijk om aan te geven of je op benzine, diesel of gas rijdt of juist elektrisch of hybride om voor dat brandstoftype de milieuvriendelijkste route te vinden.

De functie is standaard ingesteld, maar om je brandstoftype te wijzigen ga je naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Navigatie’. Onder ‘Routeopties’ vind je ‘Voorkeur voor brandstofzuinige routes’ en daaronder ‘Motortype’.

Nooit meer je auto kwijt

Waar heb je de auto ook alweer geparkeerd? Google Maps kan voor jou bijhouden waar je de auto hebt neergezet, zodat je dit zelf niet meer hoeft te onthouden. Zodra je geparkeerd bent, open je de Google Maps-app en druk je op de blauwe stip die jouw locatie aangeeft. Druk hier op ‘Parkeerplek opslaan’ en er verschijnt een ‘P’ op die plek, zodat je deze makkelijk terug kunt vinden. Door erop te drukken kun je via ‘Route’ of ‘Starten’ straks je weg weer terug naar je auto vinden.

