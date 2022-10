Met deze handige trucjes haal je meer uit Microsoft Teams

Berichten inplannen

Het was al mogelijk om vergaderingen in te plannen, maar het is binnenkort ook mogelijk om berichten in te plannen in Microsoft Teams. Wanneer je een bericht typt, kun je voortaan aangeven op welke dag en op welk tijdstip het bericht verzonden moet worden binnen een bepaalde chatgroep. Als je buiten werktijd bedenkt dat je iets vergeten bent door te geven, kun je bijvoorbeeld een bericht inplannen dat maandagochtend om 08.00 uur naar je collega’s verzonden wordt.



Je kunt instellen op welke datum en op welk tijdstip het bericht verzonden moet worden door met de rechtermuisknop op de verzendknop te klikken. Deze datum kan niet langer dan zeven dagen in de toekomst liggen. Ook is het mogelijk om het bericht voor de verzendtijd nog te wijzigen of te annuleren.

Iets aankondigen aan je team

Wil je iets aankondigen of een belangrijk bericht duidelijker weergeven voor de ontvangers, dan kun je ervoor kiezen om in plaats van een bericht een aankondiging te plaatsen in een team. Selecteer ‘Opmaak’ (het A-icoontje met een pen) bij het tekstveld en wissel ‘Nieuw gesprek’ om voor ‘Aankondiging’. Je kunt een afbeelding selecteren of er zelf een uploaden. Nu is je mededeling een stuk opvallender.



Handige sneltoetsen in Microsoft Teams

In Microsoft Teams kun je een aantal handige sneltoetsen gebruiken waardoor je een stuk makkelijker met het programma kunt werken. Een aantal hiervan werken ook in de webversie van Teams. Voor Mac-apparaten gebruik je in plaats van ‘Ctrl’ de ‘Command’-toets.



Je kunt bijvoorbeeld verschillende tabbladen openen door Ctrl+1 tot en met Ctrl+6 te gebruiken (in de webversie gebruik je Ctrl+Shift+1 enzovoort). Snel een nieuw gesprek openen doe je met Ctrl+N. In een videogesprek kun je je microfoon dempen door middel van Ctrl+Shift+M. Door middel van Ctrl+Shift+O kun je ook de camera gemakkelijk in- en uitschakelen.

Je hand opsteken om het woord te krijgen, doe je met Ctrl+K. Door middel van Ctrl+Shift+E kun je weer makkelijk je scherm delen of daar juist mee stoppen. Ligt er troep op de achtergrond of ben je op je privacy gericht? Je kunt met Ctrl+Shift+P de achtergrondvervaging aan- en uitzetten. Andere sneltoetsen vind je op de hulppagina van Microsoft.

Belangrijke berichten bewaren

Door al die berichten van verschillende collega’s zie je soms door de bomen het bos niet meer. Waar stond ook al weer dat ene bericht? In plaats van eindeloos te scrollen, kun je belangrijke berichten voortaan bewaren, zodat je ze vervolgens snel terug kunt vinden. Open het menu van een bericht met de drie horizontale puntjes bij een bericht en druk op ‘Dit bericht opslaan’. Om de opgeslagen berichten terug te kunnen vinden druk je op je avatar in de rechterbovenhoek en open je ‘Opgeslagen’.



Teams-berichten delen per e-mail

Je kunt chatberichten uit Microsoft Teams gemakkelijk delen per e-mail. Druk op de drie horizontale puntjes bij het bericht dat je wil delen en kies voor ‘Delen in Outlook’. Je kunt in het nieuwe venster dat opent aangeven naar wie je het bericht wil doorsturen.



Al je snel een reactie nodig hebt van je collega of wanneer het erg belangrijk is dat het bericht zo snel mogelijk gelezen wordt, kun je een urgent bericht sturen. De ontvanger krijgt dan twintig minuten lang elke twee minuten een notificatie, die pas weggaat als het bericht gelezen wordt. Om een urgent bericht te sturen druk je onder het tekstveld op het uitroepteken en kies je voor ‘Urgent’.

