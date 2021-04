‘Met deze techniek had een drama als Pukkelpop wellicht voorkomen kunnen worden’

Statenlid Frederik Peters: ‘Of esports een sport is? Die fase zijn we voorbij’

3 april De provincie Gelderland wil een half miljoen euro investeren in een talentenhub voor esporters. Het voorstel kwam uit de hoge hoed van de fractievoorzitter van de VVD in Gelderland, Frederik Peters. Volgens hem zit er veel onbenutte potentie in esports, en is de link tussen sport en esports makkelijk te leggen.