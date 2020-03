Met deze tips koop je altijd de perfecte laptop

Beste KoopHet is niet makkelijk om tegenwoordig een degelijke laptop uit te kiezen. Er zijn tientallen merken, honderden verschillende versies en nog meer serienummers. Waar moet je nou echt opletten bij de aanschaf van een laptop? We helpen je een handje.

Voor de frequente reiziger

Ben je zo’n vakantieganger voor wie elke gram er twee te veel is, of ben je gewoonweg altijd onderweg, dan is het gewicht uiteraard het belangrijkste om op te letten bij de keuze voor een nieuwe laptop. Gelukkig worden ze elk jaar lichter, een doorsnee 13 of 14-inch model weegt momenteel zo’n 1,3 kilo.

Maar dat zal voor jou te veel zijn - met wat zoeken vind je ze onder de kilo. Kost wat meer, maar daar prijs je je wel elke kilometer dat je onderweg bent weer gelukkig mee.

Iets anders om rekening mee te houden als je minimalistisch backpackend door de jungle van Maleisië trekt: daar zijn verdraaid weinig stopcontacten. Een lange accuduur is dan belangrijk, evenals de mogelijkheid de notebook op te laden via een universele aansluiting als usb-c.

Dan kan je tenminste dezelfde plug gebruiken die ook werkt voor je smartphone, en dat scheelt weer gewicht in de tas. Lang niet elke laptop met usb-c kan daar ook mee laden, dus even goed opletten bij aanschaf.

Voor de gamesfanaat

Wil je gamen, dan moet je drie letters in de oren knopen: G, P, U. Dat is de graphics processing unit, zeg maar de tweede processor naast de ‘hoofd’ CPU in een laptop. Standaard laptops hebben die ingebouwd in die hoofdprocessor, maar voor gaming snijdt dat geen hout, daar is een apart rekenmonster voor nodig. Je hebt ze van Nvidia en AMD, met name die eerste is momenteel dominant in de markt.

Het wordt een beetje leuk vanaf een GTX 1650, maar voor het serieuzere werk wil je een GTX 1660 of meer: zoals wel vaker geldt, een hoger getal is beter - maar ook duurder. De mooiste graphics krijg je bij - alweer drie letters - RTX-modellen, waarvoor geldt dat een RTX 2060 eigenlijk vlot genoeg is zolang je alleen op het scherm van je notebook speelt. Ga je met een externe 4K-monitor aan de slag, dan moet je weer een groter getal hebben (en nog dieper in de buidel tasten).

Gaming laptops zijn doorgaans wat zwaarder - die extra processor moet gekoeld worden, en dat koperwerk weegt nou eenmaal wat, tot wel meer dan 4 kilo in de meest extreme gevallen, exclusief de laders. Ja, meervoud: soms heb je twee laders bij dit soort beestachtige laptops.

Dat wil het niet zeggen dat elke gaming notebook alleen per kruiwagen te vervoeren is. Zo heb je een reeks goed presterende modellen van een kilo of twee, wat best meevalt. Je herkent ze vaak ook aan de ‘Max-Q’ GPU van Nvidia. Die zijn wel weer wat duurder, maar je rug is je ook wat waard toch?

Voor de videoliefhebber

Kijk je graag films, dan is een goed scherm wel zo handig. De meeste laptops hebben helaas op zijn best een middelmatig scherm, en heel eerlijk zijn de fabrikanten niet over wat je mag verwachten. Eén houvast is de zogenaamde sRGB-dekking: is die 100%, dan kan je rekenen op behoorlijk verzadigde kleuren. Een afkorting die je wellicht wél kent, is IPS; dat is een schermtechniek waarbij de kleuren er ook nog fatsoenlijk uitzien als je niet recht voor het scherm zit - en wie zit er nou niet wel eens onderuitgezakt op de bank te Netflixen? Nou dan!

Naast het scherm is er meer van belang. Zo kan je Netflix alleen in hoge resolutie kijken op je notebook met een moderne processor, dus een Core-reeks model van Intel dat begint met een 7, 8, 9 of 10 in de type-aanduiding. Je hebt bovendien de juiste browser nodig (Edge werkt doorgaans het beste). Het is een heel gedoe.

Kijk je liever op je TV, dan is het wel handig als je laptop een hdmi 2.0-uitgang heeft. Dat is lang niet standaard, sterker: de meeste hebben het niet. Een aparte videokaart is eigenlijk vereist. Zo snel als voor gaming hoeft die niet te zijn, maar een Nvidia MX250 is wel aan te raden. Of een van AMD, bijvoorbeeld een RX 5500M.