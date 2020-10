Met deze tips moet je je wasmachine niet elke vijf jaar vervangen

1. Reinig in de hoekjes

Dat sommige moderne wasmachines over een trommel- of ladereinigingstechnologie beschikken, is een logische evolutie: het is precies op die plaatsen dat je je toestel geregeld moet schoonmaken. Vooral achter het rubber van de trommel kan viezigheid verstopt raken, en ook in de wasmiddellade kunnen restjes wasmiddel de boel onfris maken. Die eerste reinig je met een beetje afwasmiddel en eventueel een borsteltje voor aangekoekt vuil. De tweede bewerk je met dezelfde middelen, of je haalt ze eruit en legt ze in de week. Dat laatste doe je in een oplossing van water met een scheutje azijn.

2. Goede gewoontes

Los van het reinigen, zullen enkele goede gewoontes ook helpen om geurtjes te vermijden. Na een wasbeurt laat je bijvoorbeeld altijd even de deur van de trommel openstaan. Zo droogt de binnenkant goed op. Check na iedere wasbeurt ook of er geen kleine voorwerpen - haarelastieken, verdwaalde euro’s, eenzame sokken - tussen of achter het rubber bleven zitten.

3. Maandelijkse onderhoudswas

Meestal wassen we op 40 graden, maar laat dat nu net een temperatuur zijn die schimmels en bacteriën best wel aangenaam vinden. Met de temperatuur van een kookwas, 90 tot 95 graden, hebben ze het lastiger. Draai dus maandelijks een kookwas met een lege machine en een beetje schoonmaakmiddel.

4. Reinig de filter

De filter van je wasmachine zit meestal onderaan aan de voorkant. Daar vind je de vetluis. Geen paniek, dat is geen echte luis, maar vervuiling die ontstaat doordat huidvet en -schilfers samenklonteren met zeepresten. Als dat lang blijft zitten, is het wel een broeihaard voor bacteriën. Plaats een kom onder de filter en laat het restwater eerst weglopen. De filter trek je er vervolgens uit en maak je schoon met wat afwasmiddel. Afhankelijk van de leeftijd van je machine is hier soms wel wat schroefwerk nodig.

5. Ontkalken

Ook voor het ontkalken van de machine vind je speciale tabletten of vloeistof in de winkel. Het principe is hetzelfde als bij punt drie: je draait een was zonder wasgoed in de trommel, deze keer bij voorkeur aan 60 graden of hoger. Bij niet iedereen is dit een must. Kalkaanslag is in aanzienlijke mate afhankelijk van de ‘hardheid’ van je leidingwater. Dat is in iedere gemeente verschillend: je kan dat meestal vlot checken via de website van je watermaatschappij. Woon je ergens waar het water ‘hard’ is, denk er dan aan dat je regelmatig moet ontkalken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.